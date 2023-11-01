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علوم الدار

أنور قرقاش: المضامين الأخوية لزيارة ملك الأردن تحمل إرثاً طويلاً من العمل المشترك

أنور قرقاش: المضامين الأخوية لزيارة ملك الأردن تحمل إرثاً طويلاً من العمل المشترك
1 نوفمبر 2023 18:57

 أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن المضامين الأخوية لزيارة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية تحمل إرثاً طويلاً من العمل المشترك.

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وقال معاليه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»:«استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني في أبوظبي اليوم يحمل الكثير من المضامين الأخوية والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، إرث تاريخي طويل من العمل المشترك والتفاهم المتبادل وتطلعات إيجابية نحو تعزيز التعاون والتكامل في كافة المجالات».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أنور قرقاش
محمد بن زايد
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