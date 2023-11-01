عبدالله بن زايد يستقبل وزير التعليم وتنمية المهارات وريادة الأعمال في الهند

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية ، معالي دارمندرا برادهان وزير التعليم وتنمية المهارات وريادة الأعمال في جمهورية الهند.

جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين ، وما تزخر به من فرص متنوعة للتعاون في المجالات كافة ولاسيما التعليمية.

واستعرض الجانبان مسارات التعاون الثنائي في قطاع التعليم والمبادرات التي نتجت عنها ، ومنها الإعلان مؤخرا عن إنشاء فرع للمعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي في أبوظبي، ليكون بذلك أول فرع للمعهد خارج الهند في العالم.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي دارمندرا برادهان ، مؤكدا أن دولة الإمارات وجمهورية الهند ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة وشراكة استراتيجية شاملة في القطاعات كافة وهناك حرص مشترك من البلدين الصديقين وقيادتهما على تعزيزها وتنميتها بشكل مستدام.

من جانبه أكد معالي دارمندرا برادهان على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.