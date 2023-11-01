رئيسة وزراء صربيا تستعرض مع وفد إماراتي التعاون في التحديث الحكومي

دبي (الاتحاد)

التقت معالي آنا برنابيتش، رئيسة وزراء جمهورية صربيا، في العاصمة بلغراد، وفداً من حكومة دولة الإمارات في إطار زيارة رسمية نظمها برنامج التبادل المعرفي الحكومي، ناقشت معه تطورات التعاون الثنائي بين حكومتي الإمارات وصربيا في مجالات التحديث وتطوير العمل الحكومي.

ضم الوفد محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وفريق قطاع الخدمات الحكومية ومكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء.

وأكد محمد بن طليعة، أن زيارة الوفد إلى جمهورية صربيا، جاءت في إطار الجهود المتواصلة لحكومة دولة الإمارات لتعزيز الشراكة العالمية الفاعلة في التحديث الحكومي، ومتابعة تطورات العمل المشترك مع حكومات الدولة الصديقة في المشاريع الهادفة لتطوير تجارب الخدمات.

وقال: إن الشراكة مع حكومة صربيا تمثل نموذجاً إيجابياً للتعاون بين الحكومات في تبادل الخبرات والتجارب وقصص النجاح، لدعم جهود التحديث الشامل لمنظومة العمل الحكومي، مشيداً بالمخرجات المتميزة التي تمكنت الشراكة من تحقيقها منذ الإعلان عن التعاون الثنائي بين حكومتي الإمارات وصربيا في مايو 2022 الماضي.

وشهدت الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات مع وزراء ومسؤولين في حكومة جمهورية صربيا، وغيرها من الأنشطة.