الخميس 2 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيسة وزراء صربيا تستعرض مع وفد إماراتي التعاون في التحديث الحكومي

رئيسة وزراء صربيا والوفد الإماراتي خلال اللقاء (من المصدر)
2 نوفمبر 2023 01:21

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سلطان بن طحنون: علم دولتنا الحبيبة رمزُ عزّتنا وفخرنا
قرقاش: في ذكرى وفاة الشيخ زايد نستذكر بكل فخر إرثه لنستلهم منه العزيمة

التقت معالي آنا برنابيتش، رئيسة وزراء جمهورية صربيا، في العاصمة بلغراد، وفداً من حكومة دولة الإمارات في إطار زيارة رسمية نظمها برنامج التبادل المعرفي الحكومي، ناقشت معه تطورات التعاون الثنائي بين حكومتي الإمارات وصربيا في مجالات التحديث وتطوير العمل الحكومي.
ضم الوفد محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وفريق قطاع الخدمات الحكومية ومكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء.
وأكد محمد بن طليعة، أن زيارة الوفد إلى جمهورية صربيا، جاءت في إطار الجهود المتواصلة لحكومة دولة الإمارات لتعزيز الشراكة العالمية الفاعلة في التحديث الحكومي، ومتابعة تطورات العمل المشترك مع حكومات الدولة الصديقة في المشاريع الهادفة لتطوير تجارب الخدمات.
وقال: إن الشراكة مع حكومة صربيا تمثل نموذجاً إيجابياً للتعاون بين الحكومات في تبادل الخبرات والتجارب وقصص النجاح، لدعم جهود التحديث الشامل لمنظومة العمل الحكومي، مشيداً بالمخرجات المتميزة التي تمكنت الشراكة من تحقيقها منذ الإعلان عن التعاون الثنائي بين حكومتي الإمارات وصربيا في مايو 2022 الماضي.
وشهدت الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات مع وزراء ومسؤولين في حكومة جمهورية صربيا، وغيرها من الأنشطة.

آنا برنابيتش
الإمارات
صربيا
حكومة الإمارات
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
خالد بن محمد بن زايد يستقبل مكتوم بن محمد بن راشد في «أدنوك»
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يستقبل مكتوم بن محمد بن راشد في «أدنوك»
اليوم 12:12
العرض العسكري "حصن الاتحاد 9" ينطلق في جزيرة ياس في الخامس من نوفمبر الجاري
علوم الدار
دعوة طلاب مدارس أبوظبي إلى حضور العرض العسكري "حصن الاتحاد 9"
اليوم 12:05
10 فرق في «المؤسسات الحكومية» بالشارقة
الرياضة
10 فرق في «المؤسسات الحكومية» بالشارقة
اليوم 11:30
سلطان بن طحنون
علوم الدار
سلطان بن طحنون: علم دولتنا الحبيبة رمزُ عزّتنا وفخرنا
اليوم 11:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©