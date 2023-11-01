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علوم الدار

«أمناء جامعة دبي» يستعرض موازنة 2024

خلال الاجتماع (من المصدر)
2 نوفمبر 2023 01:21

دبي (الاتحاد)

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عقد مجلس أمناء جامعة دبي اجتماعاً برئاسة ماجد حمد الشامسي، رئيس مجلس الأمناء، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دبي، تم خلاله الموافقة على التقرير المالي والإداري حتى سبتمبر من العام الحالي، واستعراض موازنة الجامعة لعام 2024.
قدم التقرير الدكتور عيسى البستكي، رئيس الجامعة، وقدم كذلك تقريراً عن البرامج والفعاليات والأنشطة والإنجازات التي تحققت في المجالات الأكاديمية والإدارية والمؤتمرات الدولية التي نظمتها الجامعة والوفود التي زارتها خلال العام الحالي.
كما تضمن التقرير البرامج الجديدة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير التي طرحتها الجامعة اعتباراً من العام الأكاديمي الجاري، والتي تتماشى مع رؤيتها وخططها الاستراتيجية، والتي تتواءم بدورها مع خطة الخمسين عاماً المقبلة.

جامعة دبي
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