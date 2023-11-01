انتخاب مجلس الدارسين الجديد بجامعة «حمدان الذكية»

دبي (الاتحاد)

شارك دارسو جامعة حمدان بن محمد الذكية في انتخاب مجلس الدارسين الجديد.

ويلعب مجلس الدراسين الجديد الذي تم تشكيله عقب عملية انتخاب الأعضاء، دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل الجامعة، من خلال المساهمة الفعالة في عملية صنع القرار وحضور الاجتماعات المهمّة، بما يضمن تمثيل الدراسين في عملية حوكمة مؤسستهم التعليمية. ويضم رئيس المجلس غيث الغيثي، ومساعد الرئيس إسراء الكور، وأمين السر شيخة الفلاسي، إلى جانب الأعضاء المنتخبين، وهم مريم يوسف، ومحمد الأنصاري، وسيدة الهلالي، وأحلام الزرعوني، ووسنا الكروي.

وأشار الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، إلى أن تشكيل هذا المجلس يأتي في إطار التزام الجامعة بتمكين الشباب، وتعزيز دورهم للمساهمة في الارتقاء بتجربة التعليم العالي، ضمن جهود الجامعة لإرساء دعائم منظومة تعليمية تنمي المواهب والمهارات والسعي نحو منظومة تعليمية أكثر تنافسية واستدامة، والإسهام بشكل مباشر في تحقيق مُستهدفات أجندة دبي ورؤية الإمارات. وأضاف الدكتور العور إلى أنّ الجامعة تنظر بعين الثقة إلى المجلس الجديد، وتؤمن بقدرته على تعزيز التناغم والتفاهم والتواصل والتعاون الفعال بين الدارسين والمجتمع الأكاديمي وقطاع الأعمال.