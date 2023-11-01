«تنمية المجتمع أبوظبي» تستضيف خبراء في القطاع الثالث

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، النسخة الثانية من منتدى القطاع الثالث في أبوظبي، تحت شعار «شركاء لتحقيق الأثر»، يوم الاثنين المقبل 6 نوفمبر في فندق ريكسوس بجزيرة السعديات.

سيشهد النسخة الثانية عدد القيادات من مختلف القطاعات، إلى جانب ممثلي المؤسسات والجمعيات الأهلية ذات النفع العام من القطاع الثالث وغيرها من الجهات المعنية بالقطاع الاجتماعي.

وتتضمن أجندة المنتدى العديد من الجلسات الحوارية التي تتناول أهمية تفعيل منظومة القطاع الثالث لتحقيق الأثر الاجتماعي، وورش العمل التي تتناول عدداً من الموضوعات ذات الأولوية الاجتماعية، كما يستضيف الحدث مجموعة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في معرض مصاحب يستعرض أدوارهم وأهدافهم المجتمعية للتعريف بدورهم الرائد ومساهماتهم في المجتمع.

والجدير بالذكر بأن المنتدى يعقد بشكل دوري، وذلك لما له من دور حيوي ومهم في تمكين المشاركة والمساهمة المجتمعية، لاسيما أن الدائرة تؤمن بأهمية التعاون الوثيق مع الشركاء مما يسهم في تطوير المجتمع.