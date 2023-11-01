«كهرباء الشارقة» توفر خدمة استباقية

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقه خدمة استباقية جديدة لإصدار براءة الذمة وإقفال الحساب دون الحاجة لتقديم طلب أو مستندات أخرى لـ«الهيئة»، فعندما يحصل المشترك على رسالة عدم ممانعة من إخلاء العقار من قبل البلدية، يتم مباشرة تفعيل طلب إلكتروني بنظام «الهيئة» لإصدار براءة الذمة من «الهيئة»، وبعدها يتم إيداع التأمين في الحساب البنكي للمتعامل فور تزويد الهيئة ببيان رقم الحساب الدولي IBAN.

وأوضح حسين العسكر مدير إدارة خدمة المشتركين بـ«الهيئة» أن إطلاق هذه الخدمة الاستباقية يأتي في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن تكامل العمل المؤسسي، وضمن استراتيجية «الهيئة» في مجال التحول الرقمي، وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.

وأشار إلى أن هذه الخدمة ستيسر الإجراءات، وتوفر الوقت والجهد على المتعاملين وتعزز الثقة في الخدمات الحكومية الفعالة، وتساهم في رفع نسبة الرضا لدى المتعاملين واستقطاب المستثمرين للعمل بالشارقة، فبمجرد حصول المتعامل على عدم ممانعة من إخلاء العقار من البلدية تبدأ إجراءات إغلاق حساب المشترك من دون تقديم طلب أو أي مستندات أخرى، مما يساهم في سرعة إنجاز المعاملة.