«طرق دبي» تنجز طرقاً داخلية في الورقاء 4

دبي (وام)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إنجازها أعمال الطرق الداخلية بطول 1.9 كم ضمن مشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الواقع في منطقة الورقاء الرابعة، وتضمنت: إنشاء ممرات للمشاة وأرصفة ومداخل لمواقف السيارات للقاطنين، إلى جانب أعمال إنارة للطرق.

وتأتي هذه الأعمال المنجزة ضمن مساعي «الهيئة» إلى مواكبة احتياجات التمدد والانتشار السكاني والتطور العمراني في إمارة دبي، من خلال تطوير البنية التحتية الأساسية في الأحياء السكنية، للارتقاء بجودة ورفاهية الحياة، وتعزيز سعادة ورضا السكان.

وقال حمد الشحي، مدير إدارة الطرق بمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: «تسعى (الهيئة) إلى تحسين ربط المناطق السكنية بشبكة الطرق بإمارة دبي، من خلال إنجاز أعمال الطرق الداخلية، التي تتضمن كذلك إنشاء المداخل والمخارج في تلك المناطق، والتي تساهم بدورها في تسهيل حركة الدخول والخروج للسكان والزوار، وهو ما يرفع من كفاءة الحركة المرورية للطرق الداخلية في الأحياء السكنية».