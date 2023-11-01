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علوم الدار

ندوة بجامعة الإمارات حول حماية البيانات

متحدثون خلال الندوة (من المصدر)
2 نوفمبر 2023 01:21

العين (الاتحاد)

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نظم قسم القانون الخاص بكلية القانون في جامعة الإمارات، ندوة بعنوان «حماية البيانات الشخصية، تعزيز الأمان والثقة الرقمية»، بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة عدد من الباحثين والخبراء ورجال القانون في عدد من المؤسسات العامة في الدولة، وحضور كبير من أعضاء هيئة التدريس ومديري الإدارات والطلبة في الجامعة.
وأكدت الدكتورة حبيبة سيف الشامسي، رئيس اللجنة المنظمة للندوة، أن موضوع أمن البيانات يكتسب أهميةً بالغةً في شتى المجالات، خاصة في البيئة الرقمية، التي أضحت تمس حياة الأفراد والمؤسسات في معظم الجوانب، وتتطلب تلك الأهمية للبيانات الشخصية تشريعاً متكاملاً لحمايتها، وإشاعة الثقة والطمأنينة في سلامة وأمن الفضاء الافتراضي. كما سلطت الدكتورة حبيبة الشامسي الضوء على القانون الاتحادي بشأن حماية البيانات الشخصية، ودوره في حفظ حقوق أصحاب البيانات، وبيان التزامات القائمين على معالجة تلك البيانات سواء في القطاع العام أم الخاص.

جامعة الإمارات
الإمارات
حماية البيانات
كلية القانون بجامعة الإمارات
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