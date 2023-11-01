مكتب البعثات الدراسية يُنظّم لقاءً تعريفياً افتراضياً

أبوظبي (وام)

نظّم «مكتب البعثات الدراسية» لقاءً تعريفياً افتراضياً، حضره أكثر من 3800 طالب وطالبة من المواطنين المُتميّزين علمياً في الصف الثاني عشر بالمدارس الحكومية والخاصة، إضافة إلى طلبة معاهد التكنولوجيا التطبيقية في أبوظبي.

يأتي اللقاء في إطار جهود المكتب لتعريف الطلبة بشروط «بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المُتميّزين علمياً» و«برنامج المنح الداخلية» و«منحة الأرصاد الجوية» و«بعثة العلوم الإكتوارية»، وتقديم نبذة عن اختبار الإمارات القياسي «إمسات»، إلى جانب توعية الطلبة بمُتطلّبات التقديم داخل الدولة وخارجها.

وأكّد معالي أحمد محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، بهذه المناسبة، أن اللقاء يُجسّد رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الهادفة إلى تعزيز الاستثمار في التعليم وتمكين الطلاب والطالبات، ودعمهم من أجل ضمان تميّزهم وريادتهم في المجالات العلمية والمعرفية كافة.

وأشار معاليه إلى حرص المكتب على متابعة الطلبة والتواصل المُباشر معهم وإرشادهم وتلبية احتياجاتهم، ومتابعة مساراتهم التعليمية في أفضل الجامعات المحلّية والعالمية، سعياً لتحقيق رسالته الرامية إلى تخريج نُخبة من الطلبة المُؤهّلين، ذوي المهارات المهنية والمستويات العلمية العالية، والقادرين على المشاركة بجدّ وإخلاص في نهضة المجتمع وبناء الدولة.

وتمّ خلال اللقاء عرض فيلم وثائقي حول رؤية المكتب ورسالته وإنجازاته وأهدافه، كما قُدِّمت نبذة تعريفية عن البعثات الدراسية المُقدّمة وأهدافها ومزاياها وشروط الحصول عليها، ومجموعة من النصائح والإرشادات للطلبة تحثّهم على التميّز الأكاديمي، وبذل الجهد المُضاعف من أجل تحقيق أعلى الدرجات في امتحان الثانوية العامة، ممّا يُسهّل حصولهم على هذه البعثة المرموقة. كما تخلّل اللقاء فقرات تعريفية عن «منحة الأرصاد الجوية» و«بعثة العلوم الإكتوارية»، ونبذة عن اختبارات الإمارات القياسي «إمسات».

ويتولّى «مكتب البعثات الدراسية» الذي أُسّس عام 1999، إدارة «بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميّزين علمياً» و«برنامج المنح الداخلية»، فيما يُشرف مجلس الإدارة على شؤون البعثة، بما في ذلك اختيار الطلبة المُرشّحين للابتعاث، وتحديد الجامعات والتخصّصات العلمية لهم. ويعمل المكتب، من خلال فريق مختص، على استقطاب نُخبة من الطلبة المواطنين المُتميّزين من خرّيجي الثانوية العامة، وتنسيبهم لأفضل الجامعات العالمية والمحلّية، وتقديم خدمات الإرشاد الأكاديمي المُباشر، والمُتابعة الحثيثة لشؤونهم منذ اليوم الأول حتى التخرّج.

الجدير بالذكر، أن باب التسجيل في «بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المُتميّزين علمياً» مفتوح حتى 9 نوفمبر 2023، عبر الموقع الإلكتروني لـ«مكتب البعثات الدراسية».