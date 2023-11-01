الخميس 2 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

80 مشروعاً ابتكارياً يستعرضها الطلاب خلال الملتقى الصحي الثاني في الظفرة

إقبال على ملتقى الظفرة الصحي (من المصدر)
2 نوفمبر 2023 01:21

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أخبار ذات صلة
سلطان بن طحنون: علم دولتنا الحبيبة رمزُ عزّتنا وفخرنا
قرقاش: في ذكرى وفاة الشيخ زايد نستذكر بكل فخر إرثه لنستلهم منه العزيمة

استعرض الملتقى الصحي الثاني لمستشفيات الظفرة أكثر من 80 مشروعاً ابتكارياً قدمه طلاب وطالبات المدارس والجامعات في منطقة الظفرة، تناول عدداً من الأفكار والبرامج المتميزة التي تلامس احتياجات قطاع عريض من مختلف فئات المجتمع.
وحرصت اللجنة المنظمة للملتقى على تبني العديد من المشاريع الابتكارية المتميزة التي قدمها الطلاب، وتقديم الدعم لهذه المشاريع بهدف تشجيع الطلاب على بذل مزيد من الجهد في البحوث العلمية والابتكارية. وشهد اليوم الثاني لانطلاق فعاليات الملتقى الصحي الثاني المقام تحت شعار «الظفرة مجتمع صحي»، وبتنظيم من مستشفيات الظفرة، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، إقبال كبير من الجمهور والمهتمين. وأوضح جابر علي المرر، المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة في مستشفيات الظفرة، رئيس اللجنة التنظيمية لملتقى مستشفيات الظفرة الصحي الثاني، أن اليوم الثاني لانطلاق فعاليات الملتقى شهد تزايداً كبيراً في عدد الزوار والجمهور والمهتمين بالقطاع الصحي لمتابعة مختلف الفعاليات

الملتقى الصحي لمستشفيات الظفرة
الإمارات
مستشفيات الظفرة
الظفرة
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
خالد بن محمد بن زايد يستقبل مكتوم بن محمد بن راشد في «أدنوك»
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يستقبل مكتوم بن محمد بن راشد في «أدنوك»
اليوم 12:12
العرض العسكري "حصن الاتحاد 9" ينطلق في جزيرة ياس في الخامس من نوفمبر الجاري
علوم الدار
دعوة طلاب مدارس أبوظبي إلى حضور العرض العسكري "حصن الاتحاد 9"
اليوم 12:05
10 فرق في «المؤسسات الحكومية» بالشارقة
الرياضة
10 فرق في «المؤسسات الحكومية» بالشارقة
اليوم 11:30
سلطان بن طحنون
علوم الدار
سلطان بن طحنون: علم دولتنا الحبيبة رمزُ عزّتنا وفخرنا
اليوم 11:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©