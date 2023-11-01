80 مشروعاً ابتكارياً يستعرضها الطلاب خلال الملتقى الصحي الثاني في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

استعرض الملتقى الصحي الثاني لمستشفيات الظفرة أكثر من 80 مشروعاً ابتكارياً قدمه طلاب وطالبات المدارس والجامعات في منطقة الظفرة، تناول عدداً من الأفكار والبرامج المتميزة التي تلامس احتياجات قطاع عريض من مختلف فئات المجتمع.

وحرصت اللجنة المنظمة للملتقى على تبني العديد من المشاريع الابتكارية المتميزة التي قدمها الطلاب، وتقديم الدعم لهذه المشاريع بهدف تشجيع الطلاب على بذل مزيد من الجهد في البحوث العلمية والابتكارية. وشهد اليوم الثاني لانطلاق فعاليات الملتقى الصحي الثاني المقام تحت شعار «الظفرة مجتمع صحي»، وبتنظيم من مستشفيات الظفرة، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، إقبال كبير من الجمهور والمهتمين. وأوضح جابر علي المرر، المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة في مستشفيات الظفرة، رئيس اللجنة التنظيمية لملتقى مستشفيات الظفرة الصحي الثاني، أن اليوم الثاني لانطلاق فعاليات الملتقى شهد تزايداً كبيراً في عدد الزوار والجمهور والمهتمين بالقطاع الصحي لمتابعة مختلف الفعاليات