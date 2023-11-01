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«هيلث بوينت» يفتتح مختبراً متطوراً للقسطرة في أبوظبي

«هيلث بوينت» يفتتح مختبراً متطوراً للقسطرة في أبوظبي
2 نوفمبر 2023 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن مستشفى هيلث بوينت، إحدى شركات M42، إطلاق مختبر جديد ومتطور للقسطرة، وذلك ضمن مقره بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، لعلاج مجموعة واسعة من أمراض الأوعية الدموية. ويقدم المختبر الجديد العديد من الإجراءات العلاجية الوعائية بأدنى حدود التدخل الجراحي بهدف علاج المرضى الذين يعانون انسداد الشرايين أو المرضى الذين يحتاجون قسطرة غسيل الكلى أو يعانون تورم الساقين لأسباب مثل تجلط الأوردة العميقة، والنساء اللاتي يعانين آلاماً مزمنة غير مبررة في منطقة الحوض. وستساهم الابتكارات التكنولوجية التي يوفرها المختبر في توفير الوقت، وستمكن المرضى من استكمال العلاج في غضون يوم واحد.

أبوظبي
الإمارات
هيلث بوينت
مستشفى هيلث بوينت
القسطرة
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