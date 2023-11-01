«صحة أبوظبي» تطلق برنامجاً تدريبياً متخصصاً لطب الجينوم

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، رفد الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الإمكانات والكفاءات في علوم الجينوم على مستوى الدولة، وهو المجال الذي يمثل إحدى المبادرات الوطنية الاستراتيجية التي تسهم في الارتقاء بالخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية لأفراد المجتمع. يأتي ذلك من خلال إطلاق الدائرة برنامجاً تدريبياً متخصصاً لطب الجينوم السريري والاستشارات الوراثية يمتد لستة أشهر، ويضم 100 طبيب إماراتي من مختلف منشآت الرعاية الصحية في الدولة، وذلك بالتعاون مع نخبة من المؤسسات المحلية والعالمية المختصة في المجال.وجاء إطلاق البرنامج بحضور كل من معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، والدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، وحميد عبدالله الشمري، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور سير جون أورايلي، رئيس جامعة خليفة، وعدد من الممثلين عن المؤسسات المشاركة في البرنامج.

ويُعد البرنامج التدريبي أكبر دورة تدريبية من نوعها في مجال الجينوم السريري للمركز الدولي للأمراض الجينية، ما يعكس التزام الدائرة بصقل مهارات الأطباء في مجال طب الجينوم، ورفدهم بالمعرفة والقدرات اللازمة، وهو بتنظيم من دائرة الصحة - أبوظبي، بالتعاون مع جامعة خليفة التي استضافت الحفل الافتتاحي، ومستشفى بريغهام للنساء، وكلية الطب بجامعة هارفارد، والمركز الدولي للأمراض الجينية.

ويأتي إطلاق برنامج علم الجينوم التدريبي استمراراً للشراكة البناءة بين دائرة الصحة في أبوظبي والمركز الدولي للأمراض الجينية، وذلك في أعقاب توقيع إعلان التعاون خلال مشاركة الدائرة في المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2023.

وتعتبر الدورة، التي ستستمر لمدة ستة أشهر، أول برنامج في المنطقة يتولى تنفيذه خبراء من المستشفيات التعليمية التابعة لكلية الطب بجامعة هارفارد، ويهدف إلى تزويد الأطباء بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الجينية والجينومية سريرياً. وستركز الدورة، من خلال دمج العلوم الأساسية والتعليم الطبي في مجالات علم الجينوم والطب الدقيق، على تشخيص وعلاج مرض السرطان، والاضطرابات الأيضية، وغيرها.

يذكر أن برنامج الجينوم الإماراتي هو مشروع وطني مهم لتحقيق استراتيجية الجينوم الوطنية، ويُصنف ضمن المبادرات الجينومية السكانية الأكثر شمولاً، إذ يستخدم أحدث تقنيات التسلسل الجيني والذكاء الاصطناعي لإيجاد قاعدة بيانات الجينوم، وتوليد بيانات عالية الجودة تُستخدم في دراسات وحلول الرعاية الصحية.