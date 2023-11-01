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علوم الدار

الملك تشارلز الثالث يشارك في القمة العالمية للعمل المناخي خلال COP28

الملك تشارلز الثالث
2 نوفمبر 2023 01:23

لندن (وام) 

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استجابة لدعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبناء على طلب حكومة جلالته، يشارك جلالة الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة، يوم الجمعة الأول من ديسمبر 2023 في حفل افتتاح القمة العالمية للعمل المناخي، والتي تعقد ضمن برنامج أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة.وذكر قصر بكنغهام أن جلالة الملك تشارلز الثالث سيلقي كلمة افتتاحية خلال القمة التي تنعقد في دبي.
وخلال زيارته لدولة الإمارات؛ يعقد جلالة الملك تشارلز اجتماعات مع القادة الإقليميين، قبل مؤتمر الأطراف COP28.

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الإمارات
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