الخميس 2 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«المزارع الصغير» تُعلِّم الأطفال أسس الاستدامة

«المزارع الصغير» تُعلِّم الأطفال أسس الاستدامة
2 نوفمبر 2023 01:21

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
تواصل الاستعدادات النهائية للعرض العسكري «حصن الاتحاد9»
«النقل المتكامل»: تحويل 25% من أسطول النقل العام إلى «صفر» انبعاثات في 2026

بهدف تعليم الصغار السلوكيات الصديقة للبيئة وقواعد الاستدامة، نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية المدينة، ورشة توعوية تعليمية بعنوان «المزارع الصغير» في الحديقة الرسمية بجزيرة أبوظبي، واستهدفت الفعالية زوار الحديقة من الأطفال وأصحاب الهمم، تشجيعاً لهم على ممارسة الزراعة وتوعيتهم بأهميتها في تعزيز المظهر الجمالي للمدينة والبيئة الصحية النظيفة، وجاءت الورشة بالتعاون مع مركز زهرة اللوتس، وجميعة أصدقاء البيئة، وشركة مياه العين، وشركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، وتضمنت تعريفاً بأهمية زيادة المساحات الخضراء والمناطق الزراعية، وكذلك فوائد تدوير النفايات، كما تضمنت تدريباً عملياً للأطفال المشاركين على زراعة عشرات الشتلات والنباتات.

المزارع الصغير
بلدية أبوظبي
بلدية دبي
أبوظبي
الاستدامة
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
خالد بن محمد بن زايد يستقبل مكتوم بن محمد بن راشد في «أدنوك»
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يستقبل مكتوم بن محمد بن راشد في «أدنوك»
اليوم 12:12
العرض العسكري "حصن الاتحاد 9" ينطلق في جزيرة ياس في الخامس من نوفمبر الجاري
علوم الدار
دعوة طلاب مدارس أبوظبي إلى حضور العرض العسكري "حصن الاتحاد 9"
اليوم 12:05
10 فرق في «المؤسسات الحكومية» بالشارقة
الرياضة
10 فرق في «المؤسسات الحكومية» بالشارقة
اليوم 11:30
سلطان بن طحنون
علوم الدار
سلطان بن طحنون: علم دولتنا الحبيبة رمزُ عزّتنا وفخرنا
اليوم 11:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©