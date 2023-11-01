«المزارع الصغير» تُعلِّم الأطفال أسس الاستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

بهدف تعليم الصغار السلوكيات الصديقة للبيئة وقواعد الاستدامة، نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية المدينة، ورشة توعوية تعليمية بعنوان «المزارع الصغير» في الحديقة الرسمية بجزيرة أبوظبي، واستهدفت الفعالية زوار الحديقة من الأطفال وأصحاب الهمم، تشجيعاً لهم على ممارسة الزراعة وتوعيتهم بأهميتها في تعزيز المظهر الجمالي للمدينة والبيئة الصحية النظيفة، وجاءت الورشة بالتعاون مع مركز زهرة اللوتس، وجميعة أصدقاء البيئة، وشركة مياه العين، وشركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، وتضمنت تعريفاً بأهمية زيادة المساحات الخضراء والمناطق الزراعية، وكذلك فوائد تدوير النفايات، كما تضمنت تدريباً عملياً للأطفال المشاركين على زراعة عشرات الشتلات والنباتات.