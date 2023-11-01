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استقبله ذياب بن محمد بن زايد.. الملك عبدالله الثاني يزور واحة الكرامة بأبوظبي

ذياب بن محمد بن زايد يستقبل ملك الأردن في واحة الكرامة
1 نوفمبر 2023 23:57

 استقبل سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، في واحة الكرامة في أبوظبي اليوم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الذي يزور دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً.

واستعرض جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان حرسَ الشرف الذي اصطفَّ لتحيتهما، واستمع جلالته إلى شرح عن واحة الكرامة ومرافقها، ثمَّ وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد، الذي يتكوَّن من 31 لوحاً يستند كلٌّ منها إلى الآخر لتشكل رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

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وفي ختام الجولة سجَّل العاهل الأردني كلمةً عبَّر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة. كان جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين قد وصل إلى موقع واحة الكرامة يرافقه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ورافق جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية. يُذكَر أنَّ واحة الكرامة تُعدُّ معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، وقد شُيِّدت تخليداً لبطولات شهداء دولة الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

المصدر: وام
الملك عبدالله الثاني
ذياب بن محمد بن زايد
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