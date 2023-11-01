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علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر أفراح العامري والسحلي

نهيان بن مبارك خلال الحفل (وام)
2 نوفمبر 2023 01:21

أبوظبي (وام)

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه سالم كرامه عوض العامري بمناسبة زفاف نجله راكان إلى كريمة عبدالناصر محمد يوسف السحلي.
كما حضر الحفل الذي أُقيم بفندق إنتركونتيننتال بأبوظبي وتخللته فقرات تراثية وشعبية، معالي الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وعدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.
وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

نهيان بن مبارك
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