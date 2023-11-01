منصور بن محمد: رعاية الكفاءات الوطنية أولوية استراتيجية

دبي (الاتحاد)

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلبة الماجستير في مجالات الإدارة العامة وإدارة الابتكار، وبرنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، والماجستير في السياسات العامة، في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والذي نظمته الكلية في مركز دبي التجاري العالمي. وضم خريجو الكلية لهذا العام 79 طالباً وطالبة من العاملين في عدد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، إضافة إلى منتسبين من دول أخرى عدة.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة تضع رعاية الكفاءات الوطنية، ورفدها بالعلوم والمعارف الحديثة، والارتقاء بمهاراتها وتطوير أدواتها بشكل دائم، كأولوية استراتيجية، بوصفهم ركيزة التنمية والطاقات التي ستكون مسؤولة عن تشكيل ملامح المستقبل المشرق المأمول للأجيال القادمة، فضلاً عن دورهم في تعزيز فرص الدولة في اعتلاء أرقى مراكز التميز والريادة إقليميا وعالمياً، ترجمةً لفكر ورؤية القيادة الرشيدة التي تسعى إلى رفد القطاع الحكومي بعقول وكفاءات وطنية شابة، قادرة على قيادة الخطى نحو آفاق جديدة من التقدم.

حضر الحفل، معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وفي هذه المناسبة، قال عبد الله علي بن زايد الفلاسي: «تقدم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية كل الدعم المعرفي والعلمي لطلابها في مجالات الإدارة والسياسات الحكومية، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، وبما يتماشى مع استراتيجيات دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة، ويحقق أهدافها في ترسيخ مكانتها إقليمياً وعالمياً»، مؤكداً ثقته أن الدفعة الجديدة من خريجي الكلية ستكون لها بصمة مميزة في مجال صناعة القرار وإدارة المنظومات الحكومية المستقبلية.