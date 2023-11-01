خليفة بن محمد: تعاون استراتيجي شامل مع الأردن

أبوظبي (وام)

أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، أن ‎دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ترتبطان بعلاقات استراتيجية متجذرة، وصلت إلى مستويات متميزة، بفضل الروابط الأخوية الصادقة التي تجمع القيادتين الحكيمتين، من خلال توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال معاليه: إن العلاقة الأصيلة التي تربط البلدين الشقيقين تأسست على التعاون والاحترام المتبادل، وتجسدت في الإنجازات والانسجام في كثير من الرؤى والمواقف، لاسيما أن الأردن كان من أوائل الدول التي اعترفت بقيام دولة الإمارات، وساهم بفاعليّة في وضع اللبنات الأولى في مسيرة التنمية والتقدم والنهضة الشاملة، بالمقابل أسهمت الإمارات في مسيرة الازدهار والريادة الأردنية.

‎وأضاف: أن البلدين الشقيقين يحرصان على تبادل الخبرات في المجالات كافة، ومنها على سبيل المثال نقل التجربة الإماراتية إلى الأردن في مجال الحكومة الإلكترونية.

‎وحول الشراكة الإماراتية الأردنية ودورها في دعم أهدافهما التنموية، قال معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطوراً كبيراً منذ عقود، ونسعى باستمرار لتعزيز وزيادة الاستثمارات بين البلدين من خلال التنسيق مع الجهات المعنية كافة، ودعوة المزيد من الشركات والمستثمرين الإماراتيين للاستثمار وإقامة مشاريع كبرى في الأردن، لافتاً إلى أن البيئة الاستثمارية في الأردن إيجابية ومحفزة.

وأشار إلى العديد من الاتفاقيات المهمة، ومذكرات التفاهم الثنائية التي تمثل علامة بارزة في التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين الشقيقين، منها ما نشهده اليوم على الصعيد الاقتصادي في ميناء العقبة جنوب الأردن، مثل تدشين محطة السفن السياحية، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية والاقتصادية الأخرى.

وحول العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، أن دولة الإمارات تُعد من بين أبرز الدول التي تتمتع بحجم تبادل تجاري كبير مع الأردن سنوياً، فضلاً عن وجود مشاريع واستثمارات ضخمة تزيد قيمتها حالياً على 20 مليار دولار، تشمل العديد من القطاعات.

وعن التعاون في العمل المناخي، قال معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، إن‎ استضافة الدولة مؤتمر الأطراف «COP28» العام الجاري، تؤكد مكانتها العالمية المتميزة في مجال العمل المناخي، مضيفاً أن مشاركة الأردن في مؤتمر الأطراف COP28 تأتي باهتمام بالغ ومن أعلى المستويات من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، وهو ما تعكسه العلاقات المتينة بين قيادتي البلدين الشقيقين.