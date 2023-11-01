عمار النعيمي: إعداد جيل من الخريجين متميز أكاديمياً

عجمان (وام)

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أمس، اجتماع مجلس أمناء جامعة عجمان.

رحب سموه، في بداية الاجتماع الذي عقد بمقر الجامعة، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، وأعضاء المجلس.

وأشاد سموه بالمستويات التي وصلت إليها الجامعة في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والعلمية كإحدى مؤسسات التعليم العالي المتميزة والرائدة على مستوى المنطقة والعالم، وذلك من أجل تحقيق رسالتها بتخريج أجيال وقيادات على مستوى عالٍ من التعليم.

واطلع سمو ولي عهد عجمان على عدد من إنجازات الجامعة في المجالات المختلفة، التي تعكس جودة مخرجاتها التعليمية بعدما ارتقت الجامعة إلى المرتبة الثانية والعشرين حسب مؤسسة كيو إس لتصنيف الجامعات في المنطقة العربية للعام 2024، محققة بذلك تقدماً بارزاً بخمس مراتب مقارنة بالعام الماضي.

وجرى خلال الاجتماع تسليط الضوء على جهود الجامعة لتأهيل الطلبة لسوق العمل والتي تُعد النقطة المحورية لخطتها الاستراتيجية 2022-2027.. وتجسد هذا الالتزام من خلال إطلاقها «مبادرة مسار للتميز الوظيفي».

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: «إن هذه الإنجازات المتميزة تعكس بوضوح التزام جامعة عجمان الراسخ بتقديم برامج تعليمية وأكاديمية عالية الجودة، حتى أصبحت منارة بارزة في ميدان التعليم عالمياً».. منوهاً بجهود الجامعة لتحقيق التميز في ميدان التعليم والبحث العلمي، من خلال تبنيها رؤى رائدة تهدف إلى إعداد جيل من الخريجين يتمتعون بالتميز الأكاديمي، ومهارات قيادية قابلة للتطبيق في سوق العمل.