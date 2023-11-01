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جواهر القاسمي تصدر قرارين بترقية مديرين

جواهر القاسمي تصدر قرارين بترقية مديرين
2 نوفمبر 2023 01:21

الشارقة (الاتحاد)

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أصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، قراراً بشأن ترقية هنادي اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل إلى درجة مدير عام، كما أصدرت سموها قراراً بشأن ترقية إيمان راشد سيف، مدير إدارة التثقيف الصحي إلى درجة مدير عام، وذلك اعتباراً من 1 نوفمبر 2023.
كما أصدرت سموها  قراراً بشأن ترقية الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي إلى منصب مدير عام مؤسسة فن، وبصفتها رئيسةً لمؤسسة القلب الكبير، أصدرت سموها قراراً بشأن ترقية مريم محمد الحمادي إلى منصب مدير عام مؤسسة القلب الكبير، وذلك اعتباراً من 1 نوفمبر 2023.

جواهر القاسمي
الإمارات
الشارقة
المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
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