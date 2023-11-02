"ركنة" تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، هي: 16.8 درجة مئوية في ركنة بالعين الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في منصة (إكس).

#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 16.8 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

The #lowest_temperature recorded over the country today morning was 16.8°C in Raknah (Al Ain) at 06:45 UAE Local time. pic.twitter.com/n6mXDUCOzV — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) November 2, 2023