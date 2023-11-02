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علوم الدار

تخريج سفراء الاعتدال

الشؤون الإسلامية" تكرّم المشاركين في البرنامج الوطني للاعتدال الديني
2 نوفمبر 2023 10:52

كرّمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف المشاركين في "البرنامج الوطني للاعتدال الديني 2023"، الهادف إلى إعداد المواهب والكوادر الإماراتية وتأهيلها للمستقبل، في مجال الكفاءات الشرعية المتخصصة، لتحقيق الأمن الفكري وتعزيز الاعتدال الديني في المجتمع. جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم بحضور الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة، ومحمد سعيد النيادي المدير العام.

وأكد الدكتور الكعبي، حرص الهيئة على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في نشر القيم الإنسانية النبيلة التي يحثنا عليها ديننا الإسلامي، والإسهام الفاعل في تحقيق رؤية الدولة للخمسين عامًا القادمة، وتعزيز الأداء الاستراتيجي والتشغيلي للمؤشر الوطني للاعتدال من خلال إعداد كوادر دينية من مختلف فئات المجتمع وتأهيلها في مجال التخصصات الشرعية لتحمل فكرًا دينيًّا سليمًا؛ ليكونوا سفراء للاعتدال، ويساهموا في بناء جيل يحمل الأمانة ويخدم الوطن بوعٍ ومسؤولية.  

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وأوضح أن برنامج هذا العام تضمن العديد من الفعاليات التي شملت تنظيم دورة تدريبية حضرها عدد من المختصين والقائمين على التوجيه في المجال الشرعي بالدولة، وشارك في إلقائها نخبة من المختصين ذوي الخبرة والكفاءة، تناولوا فيها عدداً من الموضوعات والعناوين التي تعزز أهداف البرنامج.

وأشار إلى أن من أبرز هذه الموضوعات مدخل أساسيات الاعتدال الديني، والتواصل الحضاري، والأخلاق والعادات، وتصحيح المفاهيم الدينية، وصناعة وتقييم المحتوى الديني المعتدل، والمواطنة الإيجابية، وتصحيح المفاهيم الدينية، وقد خضعت جميعها للحوار والمناقشات العلمية الإيجابية، مؤكداً تواصل البرنامج سنوياً لتغطية جميع المستهدفين منه. وفي ختام البرنامج كرّم الدكتور الكعبي المشاركين فيه ومنحهم الشهادات.

المصدر: وام
قيم الوسطية والاعتدال
الشؤون الإسلامية
الإمارات
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