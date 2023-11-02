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سلطان بن طحنون: علم دولتنا الحبيبة رمزُ عزّتنا وفخرنا

سلطان بن طحنون
2 نوفمبر 2023 11:23

عبر معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، عن اعتزازه بمناسبة احتفالات الإمارات بيوم العلم وقال: "نقف في يومِ العلمِ إجلالاً وإكباراً لعلمِ دولتِنا الحبيبةِ الذي هو رمزُ عزّتنا وفخرنا".

وأكد معاليه أهمية هذه المناسبة الوطنية العزيزة قائلاً: "إن احتفالنا بهذا اليوم المجيد هو تعبيرٌ عن حُبنا لوطننا وتأكيدٌ على ولائنا لقيادتِنا الرشيدةِ".

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وأضاف: "نحن في مكتب فخر الوطن نحتفل بهذهِ المناسبةِ العزيزةِ على قلوبِ الجميعِ في وطننا الحبيب، ونرفعَ أسمى آياتِ التهاني والتبريكاتِ إلى قيادتِنا الرشيدةِ، داعين المولى عزّ وجلّ أن يُبقيها ذخراً للإماراتِ وشعبها".

 

المصدر: وام
يوم العلم
علم الإمارات
سلطان بن طحنون
الإمارات
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