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عمار النعيمي يطلع على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عمار النعيمي يطلع على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
2 نوفمبر 2023 13:15

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم اليوم،  حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوفد المرافق.

واطلع سمو ولي عهد عجمان، خلال اللقاء، على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية، بالإضافة إلى استعراض مشروع الرخصة الموحدة الذي يسهم في تعريز متطلبات الامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي والجاذبية الاستثمارية لإمارة عجمان.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بالجهود المبذولة من قبل المكتب التنفيذي في تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية بما يعزز من سمعة الدولة والتزامها في تحقيق المتطلبات الدولية في مواجهة الجرائم المالية.

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وأكد سموه أن دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لتعزيز التعاون الدولي من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن نظامنا الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوي ومتجاوب وفعال.

وفي ختام اللقاء، شكر وفد المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سمو ولي عهد عجمان على هذا اللقاء.

حضر اللقاء، يوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة ومروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان ومصطفى محمد سعيد الخلفاوي الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان وعدد من كبار المسؤولين في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المصدر: وام
غسل الأموال
مكافحة تمويل الإرهاب
عمار النعيمي
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