"تحقيق أمنية" تُسعد قلوب 16 طفلاً في مصر

حققت مؤسسة "تحقيق أمنية" الإماراتية بالتعاون مع اتصالات &e ، أمنيات 16 طفلاً وطفلة في مستشفى "أبو الريش الياباني" بالقاهرة ومؤسسة "مجدي يعقوب" في أسوان بجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور متطوّعي اتصالات من &e.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة “تحقيق أمنية”: "نفتخر بتواجدنا في جمهورية مصر العربية لتحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة ومُزمنة، وإبراز مكانة إمارات الخير التي تمدّ يدها الإنسانية إلى بقاع العالم كافة لنشر مفاهيم التسامح والمحبة بين أفراد المُجتمعات".

وأضاف: "نتقدّم بجزيل الشكر إلى اتصالات من &e على دعمهم المتواصل والمُستمرّ لتمكيننا من الوصول إلى كلّ طفل مريض في الوطن العربي، لتحقيق أمنياتهم وإسعاد قلوبهم مع عائلاتهم، مواكبة لرؤية شيوخنا الكرام والقائمين على المؤسسة في نشر بذور السعادة والأمل والتفاؤل في القلوب، وتأكيداً على أن الإمارات ستظلّ على الدوام اليد الحنونة التي تغرس بذور الطمأنينة والفرح في نفوس الجميع دون تفرقة في الدين، اللغة، اللون أو العقيدة".

كما توجّه بالشكر والتقدير إلى القائمين على مستشفى "أبو الريش الياباني" بالقاهرة، ومؤسسة "مجدي يعقوب" في أسوان على تعاونهم المُستمر، وجهودهم الكبيرة المبذولة لعلاج الأطفال وإعادة بسمة الفرح على وجوههم.

من جانبها، قالت شيما البريكي، مديرة قسم المسؤولية المجتمعية في &e: "نثمّن دور مؤسسة "تحقيق أمنية" وجهودها الرائدة عبر مختلف المبادرات المجتمعية داخل وخارج دولة الإمارات، وتجسّد هذه المبادرة حرص &e على دعم مختلف فئات المجتمع وإسعادهم بما فيهم الأطفال المُصابون بالأمراض الخطيرة والمُزمنة. إذ تبرهن شراكتنا مع مؤسسة "تحقيق أمنية" أهمية تضافر الجهود لتعزيز المساهمات المجتمعية ورسم الابتسامة على وجوه الأطفال".

وأضافت: "تحرص &e أثناء رحلة التحول إلى مجموعة عالمية رائدة في التكنولوجيا والاستثمار على مواصلة تسخير التكنولوجيا لدعم مبادرات المسؤولية المجتمعية لا سيما عبر هذه المبادرة الهادفة إلى إسعاد الأطفال المرضى، عبر تزويدهم بأحدث الأجهزة والحلول الرقمية المتطورة التي تخفف عنهم عبء الأمراض التي أصابتهم".

ومن الجدير بالذكر أن الأطفال المرضى يُعانون من أمراض مُختلفة تركّز معظمها بين أمراض القلب، السرطان، الأورام والفشل الكلوي. وتركّزت أمنياتهم في الحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية المتطوّرة، الألعاب وغيرها.