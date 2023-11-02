حاكم الشارقة يستقبل وفد جامعة كويمبرا البرتغالية

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الخميس، وفد جامعة كويمبرا البرتغالية وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

ورحب سموه بوفد جامعة كويمبرا مثمناً مشاركتهم بمعرض الشارقة الدولي للكتاب بمجموعة من المخطوطات النفيسة التي تضمها مكتبة الجامعة والتي تقدم لزوار المعرض فرصة الاطلاع على هذه الوثائق المهمة التي تتناول الوجود البرتغالي في الخليج.

تناول سموه خلال اللقاء بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، وأحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب علاقة سموه مع جامعة كويمبرا البرتغالية والتي تعود إلى 30 سنة، ودورها في تكوينه الثقافي من خلال وثائقها القيمة التي تضمها مكتبتها.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين الشارقة وجامعة كويمبرا بما يخدم الشأن الثقافي.

وقدم صاحب السمو حاكم الشارقة في ختام اللقاء كتاب سموه"رحلة بالغة الأهمية" إلى الوفد فيما تسلم سموه إصداراً خاصاً حول المعرض الذي تشارك به الجامعة في معرض الشارقة الدولي للكتاب والذي يحمل عنوان البرتغاليون على أرض الخليج (1507 _ 1650).

وعلى هامش اللقاء تجول صاحب السمو حاكم الشارقة ووفد جامعة كويمبرا في أروقة دارة الدكتور سلطان القاسمي حيث أطلع سموه وفد الجامعة على مقتنياته التي تضمها الدارة والتي تأخذ الزائر في جولة تاريخية بمنطقة الخليج العربي من خلال الخرائط والوثائق والمخطوطات والصور والمواد المرئية والتسجيلات.

وتسهم مقتنيات الدارة في توفير المصادر والحقائق التاريخية الموثقة من خلال القطع الأصلية والوثائق والرسومات التي توضح الأحداث التاريخية وما شهدته المنطقة من وقائع.

وتضم الدارة أيضا الهدايا التذكارية وصور صاحب السمو حاكم الشارقة مع قادة دول العالم، وأبرز الأوسمة والجوائز والشهادات الفخرية التي نالها سموه، ومن بينها شهادة الدكتوراه الفخرية التي منحته إياها جامعة كويمبرا البرتغالية في العام 2018م، تقديراً لدوره في دعم ورعاية الإنتاج الثقافي.