دائرة البلديات والنقل تطلق مركز أبوظبي العقاري

أطلقت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي رسمياً مركز أبوظبي العقاري الذي تتمثل مهمته الاستراتيجية في قيادة دفة نمو منظومة القطاع العقاري بالكامل.

وسيعمل المركز على تحقيق ذلك من خلال تطبيق تشريعات تنظيمية مرنة ومعززة، وإنشاء إطار تنظيمي شامل يشرف على أعمال المشهد العقاري في الإمارة بما يضمن تحقيق الشفافية، وحماية مصالح السكان والمستثمرين والمؤسسات العقارية، والمهنيين على حدٍّ سواء.

ويهدف المركز كذلك إلى تعزيز فهم أصحاب الشأن لديناميكيات السوق، وتبسيط إجراءات الأنشطة العقارية لجميع الأطراف المعنية باستخدام أدوات وبيانات مبتكرة. وسيتعاون المركز بشكل وثيق مع المطورين العقاريين لتحسين جودة مشاريعهم والارتقاء بمستوى الحياة عموماً في أبوظبي.

كما سيشارك المركز في كافة المؤتمرات والفعاليات العقارية المحلية والدولية بهدف الترويج لسوق أبوظبي العقاري وجذب الاستثمارات إلى الإمارة. وبهذه المناسبة، قال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: "مع إطلاق مركز أبوظبي العقاري، نبدأ رحلة جديدة من الابتكار والشفافية والتمكين للنهوض بالقطاع العقاري وتحسين جودة الحياة لجميع السكان والمستثمرين في الإمارة".

وأضاف الشرفا:" يجسد مركز أبوظبي العقاري التزامنا الدائم بازدهار أبوظبي، ولا ندخر جهداً لتحويل هذه الأحلام إلى حقيقة، وتطوير مجتمعات مزدهرة، وبناء مستقبل ملهم لسكان الإمارة".

ويشكل إطلاق مركز أبوظبي العقاري خطوة محورية في تاريخ تطور القطاع العقاري للإمارة. ومع تركيزها على الشفافية والابتكار والتعاون، تسلط الاستراتيجية الشاملة للمركز الضوء على القيمة الفريدة التي توفرها إمارة أبوظبي، مما يجعلها وجهة مفضلة للسياح والمطورين والمقيمين والمستثمرين.