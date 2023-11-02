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علوم الدار

"الأمن السيبراني" يحذر من انتشار رسائل تصيد احتيالي باسم Apple

"الأمن السيبراني" يحذر من انتشار رسائل تصيد احتيالي باسم Apple
2 نوفمبر 2023 15:43

يُحذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أفراد الجمهور، من حملة تصيد احتيالي ورسائل نصية مزيفة تزعم أنها من دعم شركة أبل، وتوصي المستخدمين بعدم الرد على هذه الرسائل أو النقر على الروابط المرفقة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مجلس الأمن السيبراني
الإمارات
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