"الأمن السيبراني" يحذر من انتشار رسائل تصيد احتيالي باسم Apple

يُحذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أفراد الجمهور، من حملة تصيد احتيالي ورسائل نصية مزيفة تزعم أنها من دعم شركة أبل، وتوصي المستخدمين بعدم الرد على هذه الرسائل أو النقر على الروابط المرفقة.

يُحذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات من حملة تصيد احتيالي ورسائل نصية مزيفة تزعم أنها من دعم شركة أبل، وتوصي المستخدمين بعدم الرد على هذه الرسائل أو النقر على الروابط المرفقة.#مجلس_الأمن_السيبراني #الإمارات #تهديدات_سيبرانية pic.twitter.com/XJOgSe8Nha — Cyber Security Council (@cscgovae) November 2, 2023