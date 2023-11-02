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منطاد الإمارات يطلق غداً ملتقى منطاد علم دولة الإمارات الدولي

منطاد الإمارات يطلق غداً ملتقى منطاد علم دولة الإمارات الدولي
2 نوفمبر 2023 16:49

أطلق فريق منطاد الإمارات فعالية «ملتقى منطاد علم دولة الإمارات الدولي»، وذلك ضمن تلبية الفريق لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، للمؤسسات والوزارات والهيئات وكافة شرائح المجتمع للمشاركة في رفع علم الدولة في الثالث من نوفمبر.

وستنطلق الفعالية في جميع إمارات الدولة وفي الدول العربية والعالمية، في لقاء ينشر من خلاله روح التسامح والتواصل بين شعوب العالم بسواعد أبناء وشباب الإمارات.

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ويعد ملتقى منطاد علم دولة الإمارات الدولي الأول من نوعه، والذي سينطلق من العاصمة أبوظبي إلى دول تتطلع إلى مد وبناء جسور التواصل وتحرص على توفير الرخاء والازدهار لشعوبها وشعوب العالم من خلال التعريف بهويتها وثقافتها.

وأكد الكابتن طيار عبد العزيز ناصر المنصوري، رئيس منطاد الإمارات، استعداد وجاهزية منطاد الإمارات للمشاركة الفعالة في رفع راية الاتحاد في تحليق مناطيد القيادة في يوم العلم، مشيراً إلى أن يوم العلم من الأيام التي ينتظرها جميع أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها للتعبير عن ولائهم وحبهم لهذا الوطن وقيادته الرشيدة.

المصدر: وام
منطاد الإمارات
الإمارات
علم الدولة
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