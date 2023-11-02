برعاية الشيخة فاطمة.. منتدى «لجنة الصداقة النسائية الإماراتية - اليابانية» يناقش تعزيز التنوع والاستدامة

برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، عقدت «لجنة الصداقة الإماراتية اليابانية للتطوير الوظيفي للمرأة» مؤخراً، النسخة السابعة عشرة من منتداها في العاصمة اليابانية طوكيو، لمناقشة سبل تعزيز التنوع والاستدامة في صناعة الطاقة. حضر فعاليات المنتدى، معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، وزيرة دولة، وتسويوشي ناكاي، الرئيس التنفيذي للمركز الياباني للتعاون للبترولي، وعدد من أعضاء الإدارة العليا لـ «أدنوك»، إلى جانب ممثلين عن شركات الطاقة من دولة الإمارات واليابان ودول آسيوية وخليجية أخرى. وخلال كلمتها في المنتدى، نقلت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وتمنياتها للمشاركين بالتوفيق والنجاح، وأكدت حرص سموها ودعمها المستمر لعقد مثل هذه اللقاءات التي تسهم في ترسيخ العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان، وتعزز جهود تمكين المرأة وتدعم مسيرة تطورها. وقالت معاليها: «إنني على ثقة بأن مشاركتكم اليوم في هذا المنتدى ستُمكنكم من صياغة رؤى تساهم في إيجاد الحلول للتحديات المهمة التي تواجهنا في مجال الطاقة المتجددة ومعالجة معضلة التغير المناخي، بما يجعل المرأة قادرة على المشاركة بشكل إيجابي في خلق مستقبل أفضل للإنسانية في مجال البيئة والحفاظ على موارد الطاقة، وتعزيز مساهماتها الفعالة، وتطوير البحوث المطلوبة لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال». وشهدت فعاليات المنتدى، إلقاء طيبة الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك البحرية»، كلمة رئيسية، وجلسات نقاش بمشاركة متحدثين من «أدنوك» وممثلين لعدد من شركات الطاقة لمناقشة أهمية تحقيق التنوع والشمولية في جهود تعزيز الابتكار، وتفعيل التعاون لبناء منظومة طاقة أكثر استدامة. وقالت طيبة الهاشمي: «تمثل 'لجنة الصداقة الإماراتية اليابانية للتطوير الوظيفي للمرأة' منصة مهمة لتمكين المرأة من القيام بأدوار أكثر فاعلية في دفع التقدم المستدام للبلدين، بما يعزز مساعينا للوصول إلى مستقبل منخفض الانبعاثات.. وفي 'أدنوك'، تساهم المرأة بشكل رائد وفعّال في جميع عمليات الشركة، وتُمكنها من الإنتاج المسؤول للطاقة وتوفير إمدادات موثوقة من الطاقة للعالم.. وسنواصل دوماً إعطاء الأولوية لتمكين المرأة ضمن جهودنا لتحقيق الانتقال في قطاع الطاقة، والحدّ من الانبعاثات، ومواكبة أعمالنا للمستقبل». وتواصل «لجنة الصداقة الإماراتية اليابانية للتطوير الوظيفي للمرأة» عقد المزيد من المنتديات وورش العمل، التي تجمع أبرز القيادات والمسؤولين لتبادل الخبرات، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه القطاع، والتعاون المشترك لتسريع إيجاد الحلول اللازمة لقطاع الطاقة والاستفادة منها في مؤسساتهم. وفي ختام المنتدى، عبّر المشاركون من دولة الإمارات واليابان عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على رعايتها لهذا الحدث الذي يهدف لتمكين المرأة في قطاع الطاقة، مُعربين عن امتنانهم لدعم سموها المستمر لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين مشاركة المرأة في القطاعات الحيوية، وتحقيق مستقبل مستدام. يذكر أن «أدنوك» و«المركز الياباني للتعاون للبترولي» تعاونا منذ 2015 لاستضافة مثل هذه المنتديات في دولة الإمارات واليابان، وجدد الطرفان مؤخراً تعاونهما المشترك لتسليط الضوء على المساهمات المهمة والفعالة للمرأة في صناعة الطاقة.