تنويه من شرطة أبوظبي

أعلنت شرطة أبوظبي أنها ستُنفذ تمريناً مساء اليوم الخميس 2 نوفمبر في منطقة آل نهيان "أبوظبي".

وأوضح الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على منصة «إكس»، أن «شرطة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء، تنفذ تمريناً مساء اليوم الخميس 2 نوفمبر في منطقة آل نهيان «أبوظبي»».

كما أضاف الحساب أن التمرين يأتي بهدف قياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة، مهيباً «بالجمهور عدم الاقتراب أو التصوير حفاظاً على السلامة العامة».

#تنويه⁩ | تنفذ ⁧#شرطة_أبوظبي⁩ بالتعاون مع الشركاء تمريناً مساء يوم الخميس 2 نوفمبر في منطقة آل نهيان "أبوظبي" لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة لذا يُرجى عدم الاقتراب والتصوير حفاظًا على السلامة العامة. — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) November 2, 2023