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مطر الطاير: علم الإمارات .. راية موحدة لضمان مستقبل مستدام

مطر الطاير: علم الإمارات .. راية موحدة لضمان مستقبل مستدام
2 نوفمبر 2023 19:20

دبي (الاتحاد)

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أكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن يوم العلم مناسبة عزيزة على الجميع، تتجدد فيها المشاعر وتتحد على حب الوطن فخراً واعتزازاً برايته الخفاقة الشاهدة على مواصلة العطاء وتحقيق الإنجازات والرفاهية وجودة الحياة والسعادة لأبنائه وكل من يعيش على أرضه.
وأضاف معاليه: أن يوم الثالث من نوفمبر من كل عام، فرصة للالتفاف تحت راية الوطن، للتعبير عن الانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة، والولاء لقيادتنا الرشيدة الحريصة على مواصلة العطاء والحفاظ على الإرث الحضاري وضمان مستقبل مستدام ومزدهر للأجيال القادمة.
وذكر الطاير أن دولة الإمارات، وتحت رايتها الموحدة وتكاتف أبنائها، تواصل مسيرتها التنموية الشاملة، وتركيزها على تعزيز الانتماء الوطني والوحدة والمساهمة في بناء مجتمع مترابط ومستدام وتبني مبادرات تعزز من توحيد الهوية الوطنية والتنمية وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان والزوار.
وتابع معاليه: إننا فخورون برفع العلم في كل أرجاء البلاد، بصورة موحدة، في وقت واحد من قبل مجتمع موحد، انتهج من التسامح والمحبة والإخاء واحترام القانون، أسلوباً للعيش على أرضه، وسوف نظل على درب الاتحاد الذي تأسس بقيادة المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم (طيب الله ثراهما).

علم الإمارات
مطر الطاير
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