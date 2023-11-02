الجامعة القاسمية تحول مؤلفات حاكم الشارقة إلى كتب مسموعة بصوته عبر الذكاء الاصطناعي

كشفت الجامعة القاسمية عن تحويلها مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة، إلى كتب مسموعة عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتيح للجمهور الوصول إلى أعمال سموه بصوته عبر منصة القاسمية بودكاست والموقع الإلكتروني للجامعة. وأكد الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، أن صاحب السمو حاكم الشارقة اطلع على نماذج صوتية أعدتها الجامعة خلال زيارة سموه لجناح الجامعة المشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023 المقام في مركز إكسبو الشارقة وحظيت برضا سموه. وأشار إلى أن التسجيل والإخراج تما في الاستوديوهات الإذاعية لكلية الاتصال بالجامعة حيث تتم رواية المؤلفات من خلال تجربة صوتية مقاربة للواقع عن طريق توليد صوت مطابق لقراءة النص بجودة كبيرة والتي يتم تحويلها لصوت صاحب السمو حاكم الشارقة، لافتاً إلى أن المشروع من قبل الجامعة سيقتصر فقط على تحويل مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة.