عمار النعيمي: يوم العلم تعبير عن الانتماء للوطن والولاء للقيادة والوفاء للمؤسسين

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أن يوم العلم مبعث الفخر والاعتزاز في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ويوم انتماء للوطن وولاء لقيادته ووفاء للمؤسسين ويجسد أسمى معاني التوحد والتلاحم الوطني.

وقال سموه - في كلمة بهذه المناسبة - إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بأن يكون يوم الثالث من نوفمبر من كل عام مناسبة وطنية لرفع علم الإمارات الحبيبة في كافة الوزارات والمؤسسات وفي مختلف المباني في كل إمارة تعبير صادق عما يمثله العلم من معاني الرفعة والشموخ وتعبير عن مدى المحبة والولاء للقيادة الرشيدة.

وأضاف سموه أن يوم العلم ليس مجرد مناسبة وطنية نرفع فيها رايتنا فحسب، بل مناسبة استثنائية مهمة نقف فيها على ما تحقق من نهضة حضارية وازدهار اقتصادي وثورة تعليمية وعلمية وترابط اجتماعي مميز وحضور إقليمي ودولي بارز ومؤثر وتحقيق إنجازات دولية تشيد بها تقارير التنافسية العالمية.

وقال سمو ولي عهد عجمان: " إننا اليوم نجني ثمار اجتماع واتحاد حكام الإمارات المؤسسين الأوائل بقيادة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تحت راية واحدة لبناء دولة حديثة ونموذج يحتذى به في التماسك والتجانس، والاستقرار، والتقدم الرخاء ،والازدهار".

وأضاف سموه أن الثالث من نوفمبر من كل عام سيظل علامة مضيئة في تاريخنا ومناسبة لاستمرار المسيرة المباركة وتجديد الولاء لقيادتنا ببذل الغالي والنفيس ليظل علم دولتنا عالياً خفاقاً عنواناً لعزيمة الشعب ورمزاً يشهد على إنجازاتنا الخالدة والرائدة التي تعبر عن طموحنا الذي لا يعرف المستحيل.