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خالد بن محمد بن زايد يفتتح بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو

خالد بن محمد بن زايد يفتتح بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
2 نوفمبر 2023 20:44

افتتح سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في نسختها الـ15.
وأشاد سموّه، خلال لقائه عدداً من اللاعبين المشاركين الذين يتنافسون خلال أيام البطولة على فئات الناشئين والشباب والأساتذة والمحترفين وأصحاب الهمم، بجهود اتحاد الإمارات للجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة ومنظِّمي الحفل في نشر اللعبة وتطويرها، واكتشاف المواهب الرياضية الناشئة ورعايتها.
وأثنى سموّه على الدور الذي تؤدّيه بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في تعزيز مكانة الإمارة على خريطة الرياضة عاصمةً عالميةً للجو جيتسو، وتأهيل جيل جديد من المواهب والأبطال في دولة الإمارات قادر على المنافسة واعتلاء منصات التتويج على أعلى المستويات. وتُعقَد فعاليات النسخة الـ15 من البطولة تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.. في مبادلة أرينا بأبوظبي، حيث تستقطب البطولة 7,000 لاعب ولاعبة من 127 بلداً. وحضر حفل الافتتاح، كلٌّ من الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن سعيد آل نهيان، والشيخ حمدان بن خليفة بن حمدان آل نهيان، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وعبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة.

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