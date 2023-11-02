سلطان الجابر: في يوم العلم نجدد عهد الوفاء والانتماء والولاء للوطن والقيادة

رفع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى حكومة وشعب الإمارات بمناسبة «يوم العلم».وقال معاليه: قبل خمسة عقود كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون يرفعون علم دولة الإمارات معلنين عن ميلاد دولة ناشئة أصبحت اليوم نموذجاً رائداً للتنمية في المنطقة والعالم، وقدمت قصة نجاحٍ للاستثمار في الإنسان والموارد لبناء دولة حديثة ومتطورة نعتز ونفخر بها، ويشيد بها العالم في تقاريره ومؤشراته التنموية الدولية في مختلف المجالات والقطاعات».

وأضاف: «نتطلع في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى المستقبل من خلال الرؤية الاستشرافية لقيادتنا، ونعمل من أجل دعم نمو القطاع الصناعي عبر تمكين أبناء الإمارات من خلال التدريب وتوفير الفرص، وتبنّي سياسات استراتيجية وأُطُر تنظيمية داعمة للنمو عبر التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا والابتكارات الحديثة لضمان المرونة والقدرة على مواكبة المستقبل».

واختتم معاليه: «في يوم العلم، نجدد عهد الوفاء والانتماء والولاء للوطن والقيادة، كما نجدد التزامنا بمضاعفة الجهود لنساهم في تعزيز مسيرة تطور ونمو وازدهار دولة الإمارات في ظل الرؤية الاستشرافية الطموحة لقيادتنا».