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علوم الدار

تفاهم بين «تريندز» والمجلس الأطلسي التركي

مذكرة التفاهم تفتح آفاقاً جديدة للتعاون البحثي بين المركزين
3 نوفمبر 2023 01:45

أبوظبي (الاتحاد)

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وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مذكرة تفاهم وتعاون بحثي مع المجلس الأطلسي التركي، أحد أهم مراكز الفكر في تركيا.
وقع المذكرة عن مركز تريندز الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، وعن المجلس الأطلسي التركي جريتشن إيل، المدير المالي في المقر الرئيسي بواشنطن.
وقال الدكتور العلي، إن مذكرة التفاهم تعكس التزام المركزين بتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين المؤسسات الفكرية في المنطقة. وأضاف أن المركز يسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مع أبرز مراكز الفكر في العالم، بما يساهم في تعزيز دور المركز في تقديم المعرفة والتحليلات الدقيقة للأحداث والقضايا الإقليمية والدولية.
من جانبها، قالت جريتشن إيل، إن مذكرة التفاهم تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين المركزين في مجال البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية. وأضافت أن المجلس الأطلسي التركي يسعى إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الفكرية في المنطقة، بما يساهم في تعزيز التبادل المعرفي وتبادل الخبرات.

المجلس الأطلسي
مركز تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تركيا
محمد العلي
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