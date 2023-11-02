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علوم الدار

تعاون بين «التربية» ونظيرتها في الهند

أحمد بالهول ودارمندرا برادان خلال التوقيع (من المصدر)
3 نوفمبر 2023 01:47

دبي (الاتحاد)

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، توقيعها اتفاقية تعاون لتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات في المجال التربوي والتعليمي مع نظيرتها في جمهورية الهند، وذلك على هامش زيارة معالي دارمندرا برادان، وزير التعليم وتطوير المهارات وريادة الأعمال بجمهورية الهند، والوفد المرافق إلى دولة الإمارات.
ووقع مذكرة التفاهم معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي عن الجانب الإماراتي، في حين وقعها عن الجانب الهندي معالي دارمندرا برادان، وزير التعليم وتطوير المهارات وريادة الأعمال. وأشار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، إلى أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تجمعهما روابط تاريخية وثقافية عميقة، يدعم ازدهارها التعاون المشترك طويل الأمد بين البلدين في مختلف المجالات ذات الأولوية؛ منها المجال التعليمي، الذي أرسى علاقات استراتيجية راسخة دشنت حقبة جديدة من التعاون ورسمت خريطة طريق لمستقبل واعد من النمو والتقدم والازدهار.
وتسعى مذكرة التفاهم إلى تقوية العلاقة القائمة بين الجانبين، عبر دمج سبل التعاون في مجال مؤسسات التعليم من خلال تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وتنفيذ برامج البحث المشتركة، وتصميم الدورات، وعقد المؤتمرات والندوات والمعارض العلمية والتعليمية، وإلقاء المحاضرات الخاصة المعنية بالمجالات ذات الاهتمام المشترك في كلا البلدين. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجال تبادل الزيارات والمعلومات والخبرات في مجالي التعليم العام والعالي، لتشمل اللوائح والهياكل القانونية التي تنظم هذين المجالين، وتبادل أفضل الممارسات وأطر التقييم والتصنيف والمعلومات التي ترتقي بالمؤهلات الوطنية، وآخر المستجدات والاتجاهات المتعلقة بالتقنيات الحديثة، فضلاً عن تبادل الأطر والسياسات في مجالات تنمية مهارات الموهوبين والمتفوقين.

وزارة التربية والتعليم
الإمارات
الهند
دارمندرا برادان
أحمد بالهول الفلاسي
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