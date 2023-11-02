شرطة دبي تعرض تجربتها ومبادراتها في إدارة الموارد البشرية

دبي (الاتحاد)

استعرضت القيادة العامة لشرطة دبي تجربتها في إدارة الموارد البشرية والمبادرات المتنوعة التي أطلقتها لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، وذلك خلال فعاليات مؤتمر جمعية إدارة الموارد البشرية السنوي المقام حالياً في دبي. وألقى اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية كلمة في المؤتمر، تطرق خلالها إلى جهود شرطة دبي في إدارة الموارد البشرية وأهم المبادرات النوعية الهادفة إلى المساهمة في تميز القوة محلياً ودولياً عبر تسخير كل إمكانيات المورد البشرية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية. وتحدث اللواء صالح عبد الله مراد عن مبادرة إنشاء «مركز إدارة المواهب في القيادة العامة لشرطة دبي»، والهادف إلى إدارة ورعاية المواهب وتنمية قدراتهم في مجال التكنولوجيا الحديثة واستشراف المستقبل، وتحقيق جاهزية القيادة للتعامل مع تحديات المستقبل لتعزيز الجاهزية الدائمة للحفاظ على الأمن والأمان، وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار وتعزيز ثقة المجتمع بالشرطة.