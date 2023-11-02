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مشاركة متميزة لشرطة أبوظبي في الملتقى الصحي لمستشفيات الظفرة 2023

جانب من المشاركة (من المصدر)
3 نوفمبر 2023 01:45

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت مديرية شرطة منطقة الظفرة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي في فعاليات الملتقى الصحي الثاني لمستشفيات الظفرة 2023، والذي نظمته مستشفيات الظفرة، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، وذلك تحت شعار«الظفرة مجتمع صحي». وأكد العميد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة اهتمام شرطة أبوظبي بالمشاركة الفاعلة في مختلف الفعاليات التي تشهدها منطقة الظفرة، وتوفير أرقى خدماتها التي تهدف إلى إسعاد الجمهور، وتحقيق أهداف المنظومة الأمنية وفق أفضل الممارسات المتقدمة.
وشارك في الفعالية عدد من الجهات الشرطية، والتي قدمت خدماتها لتأمين الفعالية وإبراز جهودها في خدمة المجتمع، وهي مديرية شرطة منطقة الظفرة، وإدارة الأدلة الجنائية، وإدارة مرور منطقة الظفرة، وقسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة وقسم شؤون الشرطة المجتمعية. وشملت مشاركة شرطة أبوظبي التعريف بالتحاليل الفورية للأدلة الجنائية، ودور الموروث الشرطي في الحفاظ على الإرث التاريخي لشرطة أبوظبي، وتوعية الزوار بأهمية الرياضة من أجل صحة أفضل، وتشجيعهم على الانضمام لمنظومة كلنا شرطة التطوعية.
وعززت إدارة مرور منطقة الظفرة التوعية المرورية للجمهور، وعقدت محاضرات تحث على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور ونظمت مسابقات تثقيفية لطلبة المدارس في المسرح، إلى جانب التعريف بمهام دورية الطفل في غرس الثقافة المرورية لدى النشء، ودورية السعادة في نشر الإيجابية للسائقين ومختلف فئات المجتمع.

الملتقى الصحي لمستشفيات الظفرة
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