اختتام فعاليات الملتقى الصحي الثاني لمستشفيات الظفرة في مدينة زايد

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

وسط حضور جماهيري كبير ومشاركات عديدة اختتمت مساء أمس فعاليات الملتقى الصحي الثاني لمستشفيات الظفرة والذي استمر لمدة 3 أيام تحت رعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

واستمر التوافد الكبير للجمهور والمهتمين بالقطاع الصحي على موقع الملتقى في اليوم الأخير من الفعاليات لمتابعة أهم المشاريع الابتكارية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي ركز عليها الملتقى في نسخته الثانية.

وأوضح جابر علي المرر، المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة في مستشفيات الظفرة، رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى أن عدد الزوار للملتقى تجاوز أكثر من 6 آلاف زائر من مختلف الجنسيات وكافة الأعمار لمتابعة الأنشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة التي تم تقديمها للجمهور بهدف استعراض إنجازات واستعدادات مستشفيات الظفرة «شركة صحة» للخمسين عاماً المقبلة ونشر الوعي والتثقيف الصحي، والاطلاع على أحدث الممارسات الطبية وعرض أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي بجانب تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والشركاء الاستراتيجيين ودعم الطلبة بالإضافة إلى استشراف مستقبل الوظائف الصحية.

وأكد المرر، أن تضاعف أعداد الزائرين للملتقى الصحي الثاني يعكس مدى النجاح الذي تحقق وقدرته على تحقيق أهدافه بين مختلف شرائح المجتمع وكذلك العاملين والمهتمين بالقطاع الصحي في منطقة الظفرة.

وأضاف المرر، أن اللجنة المنظمة تحرص على متابعة كافة الآراء والمقترحات والاستفادة منها في وضع الخطط التطويرية للارتقاء بالملتقى من أجل تحقيق أهدافه والوصول إلى أكبر قدر ممكن من أفراد المجتمع ونشر الوعي الصحي بينهم.

وتوجه المرر بالشكر والعرفان لكافة الجهات والأفراد الذين لم يدخروا وسعاً في دعم الملتقى وأهدافه وكانوا أحد أسباب النجاح الكبير الذي تحقق سواء كانوا من الجهات الداعمة والراعية أو الشركاء الاستراتيجيين وكذلك الأفراد المتعاونين.

وجذبت المشاريع الابتكارية المتميزة التي قدمها طلبة وطالبات منطقة الظفرة خلال الملتقى الزوار والمتخصصين، حيث تم استعراض مجموعة متنوعة من المشاريع الابتكارية سواء كانت مرتبطة بالذكاء الاصطناعي أو المشاريع الابتكارية التي تدعم فئات مختلفة من المجتمع، وخاصة كبار السن وأصحاب الهمم.

وأكد ناصر أحمد العلي مدير نادي الظفرة للرماية حرص النادي على المشاركة في الملتقى الذي تنظمه مستشفيات الظفرة انطلاقاً من دور النادي المجتمعي والصحي، مشيراً إلى أن النادي قدم مجموعة من الخدمات لزوار الملتقى يتضمن عرضاً لأحدث أجهزة الصالات الرياضية من خلال جناح النادي، بجانب تقديم عروض وتخفيضات كبيرة ومتميزة لرواد الملتقى فيما يخص المسبح والصالة الرياضية.

كما تم تقديم مجموعة من الجوائز القيمة والسحوبات لزوار ومرتادي الملتقى.