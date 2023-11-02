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اختتام مؤتمر الطب الشرعي في رأس الخيمة

اختتام مؤتمر الطب الشرعي في رأس الخيمة
3 نوفمبر 2023 01:45

رأس الخيمة (وام)

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اختتمت الجلسات العلمية وورش العمل المتخصصة المصاحبة للمؤتمر الدولي الأول لعلوم الطب الشرعي الذي استضافته رأس الخيمة بإقامة 34 جلسة متنوعة.
وتطرقت المتحدثة جرمين حداد من صندوق الأمم المتحدة للإسكان عن أفضل الممارسات والأدوات التي يتم استخدامها في إنقاذ الأرواح وأهمية الطب الشرعي في دراسة وتحديد ضحايا العنف الجسدي والجنسي، وتحديد الظروف التي تعرض لها الضحايا والإجراءات المتبعة في جمع الأدلة، وتصنيفها وتخزينها ونقلها بالطرق الصحيحة، ضمن أعلى معايير السرية التامة للمحافظة عليها نظراً لأهميتها في تحقيق العدالة. وأشارت إلى وجود بروتوكول خاص يعمل من خلاله صندوق الأمم المتحدة للإسكان في التعامل مع الضحايا وفق أفضل وأعلى المعايير المتبعة عالمياً التي من شأنها تحقيق العدالة وإحقاق الحقوق.

الطب الشرعي
الإمارات
رأس الخيمة
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