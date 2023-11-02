موظفو مجموعة «بيورهيلث» يحصدون جوائز المبادرات الاجتماعية

أبوظبي (الاتحاد)

أحتفت «بيورهيلث» بالفائزين في النسخة الثانية من مسابقة «الرواد»، التي حملت عنوان «تأثير الرواد»، في الحفل الختامي الذي أقيم في متحف اللوفر أبوظبي.

واحتفى الحفل الختامي بخمسة فائزين تم اختيارهم من بين 2100 مشارك، واستندت لجنة التحكيم إلى خمسة معايير هي الكفاءة التشغيلية، والأثر الاجتماعي والاقتصادي، والتميز في النتائج السريرية ومخرجات الجودة، واعتماد التكنولوجيا أو الابتكار، والفكرة المبتكرة. ضمت لجنة التحكيم شخصيات بارزة من بينهم معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وأحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ «مؤسسة الإمارات»، وفرحان مالك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»، وقامت اللجنة بمنح المشاريع الفائزة من مجموعة «بيورهيلث» جوائز نقدية بالإضافة إلى الجائزة الكبرى سيارة دفع رباعي فاخرة.