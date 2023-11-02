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علوم الدار

«خدمة المساجد» من «بيت الخير»

مشروع خدمة المساجد (من المصدر)
3 نوفمبر 2023 01:45

دبي (الاتحاد)

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أطلقت «بيت الخير» مشروعاً جديداً من مشاريع الصدقة الجارية، يسمح للمحسنين بتوجيه تبرعاتهم وصدقاتهم لخدمة بيوت الله، وصيانتها، تحت اسم «مشروع خدمة المساجد» ويتضمن توفير كل مستلزماتها من أثاثٍ وتكييفٍ ومياه شرب، وهو المشروع رقم 28 من حزمة المشاريع التي تنفذها بشكل يومي وموسمي، لمساعدة أكثر الناس حاجة.
ويأتي «مشروع خدمة المساجد» ليلبي رغبة جزء كبير من جمهور المحسنين في تخصيص بعض صدقاتهم وتبرعاتهم لخدمة بيوت الله لما في ذلك من ثواب عظيم، وهو ما ينسجم مع استراتيجية «بيت الخير» في تصميم المشاريع الخيرية القائمة على إدراك الاحتياجات الحقيقية للفئات المستهدفة، ودراسة اقتراحات المحسنين وتلبية خياراتهم الخيرية، بعد توفير سبل التمويل المستدام للمشروع، وبالتالي تشجيع الجمهور على التبرع له.
وبدأ المشروع في مراحله الأولى بتقديم خدمات الترميم والتبرع بمكيفات الهواء وتوفير برادات وعبوات مياه الشرب وفرش المساجد بالأثاث، والتي كان آخرها توفير 23 مكيفاً للمساجد بمعرفة دائرة الشؤون الإسلامية بقيمة 92.736 درهماً، وشراء سجاد لفرش مسجد في أم القيوين بقيمة 2.592 درهماً.
وأطلقت «بيت الخير» العام الماضي مشروعاً موازياً تحت مسمى «سقيا الماء» ويعمل على توفير عبوات ماء الشرب لرواد المساجد بشكل خاص، حيث تم توزيع المياه على 904 مساجد حتى الآن، كما يهدف إلى توفير المياه المبردة وتوزيعها على العمال.

بيت الخير
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