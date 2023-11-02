576 مظلة انتظار للحافلات من «النقل المتكامل»

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، استكمال توفير مظلات الانتظار في الإمارة ليصل العدد الإجمالي إلى 576 مظلة على مستوى إمارة أبوظبي توفر للمتعاملين خدمة انتظار مميزة مع أعلى مستويات الراحة والأمان.

ويأتي توفير مظلات الانتظار في إطار سعي المركز لإرساء بنية تحتية متطورة ومستدامة توفر أفضل الخدمات لمستخدمي الحافلات. وأوضح المركز أن اختيار مواقع المظلات يتم حسب الأهمية من ناحية عدد الركاب وعدد خطوط مسار الحافلات، ضمن مشروع متكامل يواكب الطلب المتزايد من سكان الإمارة على استخدام حافلات النقل العام نظراً لمساراتها المتنوعة.

وينفذ مركز النقل المتكامل مخططاً تطويرياً لقطاع النقل بالحافلات العامة يستهدف توفير وسائل نقل مريحة وآمنة تلبي احتياجات الجمهور، بما يتوافق مع رؤية المركز الرامية إلى تعزيز الحياة المعيشية في إمارة أبوظبي.

وكثف مركز النقل المتكامل جهوده خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما يتعلق بتبني حلول النقل المستدام من خلال التشجيع على استخدام وسائل النقل الجماعي وتطوير شبكة متكاملة من وسائل النقل الذكية والصديقة للبيئة منها المركبات الذكية والكهربائية والهجينة، والحافلات الصديقة للبيئة وذاتية القيادة، والدراجات ووسائل النقل المصغرة «السكوترات»، بما يدعم جهود إمارة أبوظبي في الحد من الانبعاثات الكربونية، ويعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد والبيئة، ويدعم أهداف رؤية القيادة الحكيمة في إرساء مدن ذكية ومستدامة، وأكثر ملاءمة للعيش في المستقبل. وكشفت إحصائيات مركز النقل المتكامل للنصف الأول من العام الجاري ارتفاع عدد مستخدمي الحافلات العامة في أبوظبي، حيث بلغ عدد رحلات الركاب الذين استخدموا حافلات النقل العام 39 مليون رحلة، بزيادة بلغت 19% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وقد بلغ إجمالي أسطول حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي 815 حافلة، تتمتع جميعها بمواصفات حديثة ومتطورة وتعمل بكفاءة أفضل في استهلاك الوقود ومستدامة بيئياً، كما تتوفر فيها خدمة الإنترنت المجانية للركاب.

ولتسهيل الاستفادة من خدمات حافلات النقل العام، يعرض المركز عبر تطبيق تقنية «الواقع المعزز» مواعيد الحافلات الآنية، عبر الهواتف الذكية، وهي خدمة إلكترونية مستحدثة يمكن الوصول إليها عن طريق زيارة الرابط الإلكتروني: https://darbi.itc.gov.ae/itc-ar أو من خلال مسح رمز استجابة سريع (QR-Code) الموجود في مواقف انتظار الحافلات.

وتتيح تقنية الواقع المعزز لمستخدمي النقل العام كافة المعلومات الآنية والبيانات الخاصة بمواعيد خدمات الحافلات العامة، بما يسهل تنقلاتهم، ويعزز تجربتهم في استخدام حافلات النقل العام.

وشهد النصف الأول من عام 2023 توسيع نطاق عمل خدمة «حافلة عند الطلب» لتشمل مدينة خليفة، مما يتيح للقاطنين هناك والزائرين فرصة التنقل بطريقة ذكية وسهلة بين مختلف المناطق السكنية والمرافق الخدمية داخل المدينة، حيث يشغل المركز من خلال هذه الخدمة حافلات صغيرة للعمل عند الطلب، ويتم الحصول عليها عبر تطبيق «Abu Dhabi Link».

وبلغ إجمالي عدد رحلات الركاب الذين استفادوا من الخدمة خلال النصف الأول من العام أكثر من 151 ألف رحلة راكب، توزعت على مدينة الشهامة وجزيرة ياس وجزيرة السعديات ومدينة خليفة.

كما بلغ عدد رحلات الركاب الذين استخدموا حافلات خدمة «أبوظبي إكسبرس» خلال النصف الأول من العام أكثر من 206 آلاف رحلة راكب، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مركز النقل المتكامل والقطاع الخاص لتطوير خدمات النقل العام والارتقاء بجودة الخدمات المتوفرة لسكان إمارة أبوظبي وروادها.

وتتميز «أبوظبي إكسبرس» بأنها خدمة مباشرة من دون توقف، مما يجعل مساراتها أسرع الطرق للتنقل، وتجعل خدمات النقل أكثر سهولة وملاءمة لمختلف شرائح المجتمع وتمكن مستخدمي الحافلات من الوصول إلى وجهاتهم بسرعة وراحة وأمان.

كما تعزز هذه الخدمة الترابط بين خدمات الحافلات العامة وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة النقل بالحافلات، وتسهم كذلك في القضاء على ظاهرة النقل العشوائي وتهريب الركاب والنقل غير المنظم.