أطلقته «معاً».. «غاية» يحقق الاستقرار المالي للأسر

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكدت هيئة معاً للمساهمات المجتمعية (معاً) على أهمية تعزيز الثقافة المالية في المجتمع، وذلك من خلال إطلاقها لبرنامج غاية للثقافة المالية التابع للهيئة، بهدف تحقيق الاستقرار المالي والرفاهية لأفراد المجتمع. وأوضحت الهيئة أن من أساسيات إعداد الميزانية إلى الاستثمار الذكي، هو تمكين مجتمع أبوظبي من إدارة شؤونه المالية والاستثمار بحكمة لتحقيق الاستقلال المالي. فقد قامت الهيئة من خلال الدعم الذي يقدمه البرنامج إلى تمكين 52% من إدارة ظروفهم المالية، و23% بدؤوا في الادخار على أساس منتظم. كما ويمنح البرنامج المشاركين به إمكانية تطبيق المهارات المكتسبة على مواردهم المالية وأسرهم ومجتمعهم، لتبديل المفاهيم السائدة وتزويد أبناء المجتمع بالأساليب والمعرفة اللازمة لإدارة شؤونهم المالية بكفاءة.



الأثر الاجتماعي

‎يشار إلى أن البرنامج سيحظى بمتابعة مستمرة لقياس الأثر الاجتماعي الذي أحدثه ومدى نجاحه في تعزيز المعرفة بالإدارة المالية لدى مواطني دولة الإمارات، الأمر الذي يسهم في تعزيز الاستقرار المالي إلى تحقيق ازدهار اقتصادي مستدام، يساهم في دعم عجلة التطور الاقتصادي وتحقيق الرفاهية لأبناء مجتمع أبوظبي، عبر مساعدتهم على تحقيق الازدهار وتعزيز جودة الحياة.



إيجابية

‎يهدف البرنامج إلى بناء علاقات إيجابية وفعالة مع الشركاء والمتطوعين ليساهموا في تعزيز المشاركة المجتمعية خلال الدورات القادمة من المبادرة.. وبالتعاون مع معهد لندن للأعمال المصرفية والمالية سيتم تدريب المتطوعين وتعيين المتخصصين بالشراكة مع اتحاد مصارف الإمارات. الجدير بالذكر أنه ينضم للبرنامج عدد من المتطوعين من شركات القطاع العام والخاص إضافة إلى الأفراد الذين أتموا البرنامج، ليكونوا مؤثرين في مجتمعاتهم يقودون مسيرة المعرفة بالإدارة المالية وإحداث التحول الإيجابي في أنماط السلوك.