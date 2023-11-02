الجمعة 3 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اختتام مؤتمر أمراض وجراحة الأذن وطب الأشعة والعائلة بدبي

جانب من فعاليات المؤتمر (من المصدر)
3 نوفمبر 2023 01:45

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
كيف يختار الكاتب الوكيل الأدبي المناسب؟

اختتمت في دبي أمس، فعاليات مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن والمعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة والمعرض الدولي لطب العائلة، والتي نجحت في استقطاب مشاركين من مختلف أنحاء العالم، وقدمت الفعاليات برامج متنوعة وشاملة لكل تخصص تبادل فيها المشاركون خبراتهم ومعرفتهم بهدف تطوير قطاع الرعاية الصحية ومواجهة التحديات التي تواجهها هذه الصناعة.
وقالت سمر الفرا، رئيسة المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة، ورئيسة وحدة التعليم وعضوة مجلس إدارة في جمعية الإمارات لفنيي الأشعة التابعة لجمعية الإمارات الطبية: «سلط هذا الملتقى الضوء على أهمية مواكبة التوجهات الناشئة، وأكد على ضرورة التعاون والابتكار داخل مجتمع الأشعة، وذلك ضمن أجندة فعاليات ملهمة شجعت المشاركين على تحقيق تغيير إيجابي في قطاع رعاية المرضى عبر ممارستهم المهنية. وتشرفنا هذا العام بحضور أكثر من 4000 شخص من 22 دولة مختلفة حيث شاركوا أفكارهم، وناقشوا القضايا الملحة والتحديات التي تواجه هذه الصناعة».

مؤتمر دبي لأمراض وجراحة الأذن
دبي
الإمارات
الملتقى السنوي لطب الأشعة
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
علوم الدار
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
اليوم 23:11
واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
اليوم 23:10
جانب من الجلسة
التعليم والمعرفة
كيف يختار الكاتب الوكيل الأدبي المناسب؟
اليوم 22:41
إعلان الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي
اليوم 22:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©