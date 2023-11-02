اختتام مؤتمر أمراض وجراحة الأذن وطب الأشعة والعائلة بدبي

دبي (الاتحاد)

اختتمت في دبي أمس، فعاليات مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن والمعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة والمعرض الدولي لطب العائلة، والتي نجحت في استقطاب مشاركين من مختلف أنحاء العالم، وقدمت الفعاليات برامج متنوعة وشاملة لكل تخصص تبادل فيها المشاركون خبراتهم ومعرفتهم بهدف تطوير قطاع الرعاية الصحية ومواجهة التحديات التي تواجهها هذه الصناعة.

وقالت سمر الفرا، رئيسة المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة، ورئيسة وحدة التعليم وعضوة مجلس إدارة في جمعية الإمارات لفنيي الأشعة التابعة لجمعية الإمارات الطبية: «سلط هذا الملتقى الضوء على أهمية مواكبة التوجهات الناشئة، وأكد على ضرورة التعاون والابتكار داخل مجتمع الأشعة، وذلك ضمن أجندة فعاليات ملهمة شجعت المشاركين على تحقيق تغيير إيجابي في قطاع رعاية المرضى عبر ممارستهم المهنية. وتشرفنا هذا العام بحضور أكثر من 4000 شخص من 22 دولة مختلفة حيث شاركوا أفكارهم، وناقشوا القضايا الملحة والتحديات التي تواجه هذه الصناعة».