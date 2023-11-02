الشؤون الإسلامية تكرّم المشاركين في البرنامج الوطني للاعتدال الديني

أبوظبي (الاتحاد)

كرّمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف المشاركين في «البرنامج الوطني للاعتدال الديني 2023» الهادف إلى إعداد المواهب والكوادر الإماراتية وتأهيلها للمستقبل، في مجال الكفاءات الشرعية المتخصصة، لتحقيق الأمن الفكري وتعزيز الاعتدال الديني في المجتمع.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة، ومحمد سعيد النيادي المدير العام. وأكد الدكتور الكعبي، حرص الهيئة على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في نشر القيم الإنسانية النبيلة التي يحثنا عليها ديننا الإسلامي، والإسهام الفاعل في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عاماً القادمة، وتعزيز الأداء الاستراتيجي والتشغيلي للمؤشر الوطني للاعتدال من خلال إعداد كوادر دينية من مختلف فئات المجتمع، وتأهيلها في مجال التخصصات الشرعية لتحمل فكراً دينياً سليماً، ليكونوا سفراء للاعتدال، ويساهموا في بناء جيل يحمل الأمانة، ويخدم الوطن بوعي ومسؤولية.