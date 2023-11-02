جامعة الإمارات تستضيف ندوة حول الإعلام والتغير المناخي

العين (الاتحاد)

استضاف قسم الإعلام والصناعات الإبداعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة أمس الأول، ندوة بعنوان «فك شفرة الرسالة الإعلامية: سجلات من كوب 26 إلى كوب 28».

واستهلت الندوة بجلسة حوارية حول دور الإعلام الإماراتي في مؤتمر كوب 28 الذي تستضيفه الإمارات، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر. بمشاركة عبد الرحيم النقبي، رئيس قسم المحليات في صحيفة الاتحاد.

وأكد النقبي في الجلسة التي حاوره فيها الدكتور أحمد المنصوري رئيس قسم الإعلام والصناعات الإبداعية، أن دور وسائل الإعلام يتعدى تسليط الضوء على هذا الحدث العالمي الكبير، مشدداً على أن «مسؤولية وسائل الإعلام تمتد إلى ما هو أبعد من المؤتمر لزيادة الوعي على المدى الطويل حول تغير المناخ والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة».